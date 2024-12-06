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Общество

Оплата проезда в метро по биометрии стала доступна нижегородцам с 11 декабря

11 декабря 2024 13:22  [79] Общество

Фото: Никита Духник

Жители Нижнего Новгорода с 11 декабря могут оплачивать проезд в метро по биометрии.

Как сообщает Центр биометрических технологий, услуга реализована на базе Единой биометрической системы, инфраструктуры Сбера и оператора системы оплаты проезда "Ситикард" и доступна на всех станциях нижегородской подземки.

В официальном запуске сервиса, который прошел на станции метро "Стрелка" в преддверии открытия в Нижнем Новгороде ESG-форума "СО.ЗНАНИЕ", приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий, директор дивизиона "Биометрия" Сбербанка Олег Евсеев и другие официальные лица.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, ранее сервис оплаты проезда по биометрии был запущен в Казани и Екатеринбурге. До конца этого года планируется запуск в Самаре, в 2025 году – в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Таким образом, биометрия будет доступна во всех действующих российских метрополитенах.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что на портале "Госуслуги" гражданам доступен целый ряд государственных услуг в таком формате.

"Когда один раз попробуешь, уже очень сложно отвыкнуть от удобного сервиса. Для общественного транспорта это тоже будущее, мы обсуждаем тему использования таких возможностей в перспективе и в других видах транспорта. Для этого, конечно, потребуется особый световой режим, установка оборудования, но мы над этим работаем. В метро организовать такой сервис гораздо проще. Надеюсь, что нижегородцам он понравится. Внедрение биометрии в метро – очередной признак того, что Нижний Новгород находится в авангарде всех инноваций. Благодарю партнеров за оперативный ввод системы в эксплуатацию. Будем и дальше стараться все передовые решения внедрять в нашем регионе одними из первых", - сказал глава региона.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо пройти предварительную регистрацию в Единой биометрической системе. Для этого достаточно сделать селфи в приложении "Госуслуги. Биометрия". Записывать голос и сканировать загранпаспорт необязательно. Затем нужно подключить карту к оплате по биометрии в приложении "Сбербанк Онлайн" или через сервис "Сбер ID". Услуга доступна клиентам любого банка. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.

Биометрия стала дополнением к уже существующим способам оплаты проезда, а пассажир всегда сможет выбрать наиболее комфортный для себя вариант прохода через турникет.

Ранее сообщалось, что водительские удостоверения можно будет получать в МФЦ по биометрии.

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Теги:
биометрия Метро Транспорт
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