Водительские удостоверения можно будет получать в МФЦ по биометрии

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Правительство России определило перечень госуслуг, которые можно будет получить в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) по биометрии. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Участие в пилотном проекте примут более 30 отделений МФЦ. С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, а также подать заявление на расторжение брака и получить пособие в связи с рождением ребенка.
"При этом биометрия будет предложена посетителям МФЦ в дополнение к уже существующим способам обслуживания. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современной технологии", - пояснили в аппарате Дмитрия Григоренко.
Ожидается, что первой в России обслуживание в МФЦ по биометрии запустит Челябинская область. По результатам будет принято решение о масштабировании проекта по стране.
Ранее сообщалось, что второй в регионе семейный МФЦ открылся в Чкаловске.
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