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Общество

Водительские удостоверения можно будет получать в МФЦ по биометрии

18 ноября 2024 10:53  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство России определило перечень госуслуг, которые можно будет получить в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) по биометрии. Об этом  ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Участие в пилотном проекте примут более 30 отделений МФЦ. С использованием биометрии граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство, оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство как застройщик, а также подать заявление на расторжение брака и получить пособие в связи с рождением ребенка.

"При этом биометрия будет предложена посетителям МФЦ в дополнение к уже существующим способам обслуживания. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно ему удобнее получить услугу - по паспорту или с применением современной технологии", - пояснили в аппарате Дмитрия Григоренко.

Ожидается, что первой в России обслуживание в МФЦ по биометрии запустит Челябинская область. По результатам будет принято решение  о масштабировании проекта по стране.

Ранее сообщалось, что второй в регионе семейный МФЦ открылся в Чкаловске.

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Теги:
МФЦ Правительство РФ услуги
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