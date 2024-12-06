Глеб Никитин вошел в топ-10 медиарейтинга глав регионов в ноябре Политика

Аналитический центр "Г.У.Р.У." опубликовал результаты исследования "Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram". Авторы использовали данные поисковой нейросети собственной разработки, которая фиксирует все публикации с упоминанием публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам ноября собрал в тг-каналах 9611 упоминаний (+3264 к показателям прошлого месяца) и разместился на 7-й позиции Telegram-рейтинга глав регионов России.

При этом нижегородский губернатор удостоился отдельного упоминания экспертов ЭИСИ в главных трендах – внимание привлекло заседание Совета глав субъектов при МИД по вопросам переселения иностранных граждан, в ходе которого глава МИД Сергей Лавров предложил губернатору Глебу Никитину возглавить соответствующую рабочую группу и поделиться успешным опытом по работе с переселенцами с коллегами по губернаторскому цеху.

Нижний Новгород также упомянут в исследовании в качестве "центра празднования Дня народного единства: "на Родине Минина от стен Кремля состоялся многотысячный крестный ход к площади Народного единства, отправка добровольцев и 90-тонного гумконвоя, организованного правительством региона и Домом народного единства". В числе главных информационных поводов нейросети также отметили акцию "Вместе за Нижний" - нижегородские клубы в честь праздника сыграли в единой форме, специально разработанной ко Дню народного единства. Внимание Telegram-каналов привлекли также визит в регион первого замглавы АП Кириенко, которому Никитин презентовал работу круглогодичного образовательного центра "Купно.Старт", а также решение Никитина увеличить до рекордной сумму в 3 млн рублей единовременную региональную выплату заключающим контракт с Минобороны в Нижегородской области.

Персональный аккаунт губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в Telegram https://t.me/glebnikitin_nn в ноябре прирос новыми подписчиками (+162) и занял 26-е место в федеральном ТОПе по их общему количеству (45 968).

Среди федеральных ТОП Telegram-каналов, упоминавших губернатора Глеба Никитина, отмечены "Раньше всех. Ну почти", "Сигнал", "Оперативные сводки", "Пул №3" и "СИЛОВИКИ".

Наиболее часто упоминающими губернатора телеграм-каналами стали VOLGA.brief (38), Нижегородская Стрелка (29), ВОВК (20), Нижегородская правда (18), РБК Нижний Новгород (18).

Аналитический центр "Г.У.Р.У." – аналитическая экспертная группа политического консультанта и эксперта ЭИСИ Пермякова Романа permyakov-roman.ru