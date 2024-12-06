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Общество

Матвиенко раскритиковала Минцифры за долги и дефицит кадров у "Почты России"

11 декабря 2024 17:03  [131] Общество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за проблемы "Почты России". Свою позицию она озвучила министру Максуту Шадаеву на заседании палаты, сообщает телеканал "360".

По словам Матвиенко, Минцифры должно принять меры относительно стратегии развития "Почты России", у которой появились долги и возникла нехватка кадров, в противном случае "вопрос будет поставлен по-другому".

"Главное качество любого руководителя, и вы это прекрасно понимаете, Максут Игоревич, - уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли", — заявила председатель Совфеда.

Она дала поручение Минцифры разобраться в финансово-экономической модели "Почты России" и определить стратегию развития.

При этом Матвиенко призвала не допускать мысли о закрытии отделений почты в сельской местности, поскольку "Почта Россия" — государственная структура, и она должна быть самодостаточной.

Ранее сообщалось, что Минцифры до конца текущего года представит новую стратегию развития "Почты России". В настоящее время новая концепция дорабатывается после стратегической сессии с участием председателя правительства Михаила Мишустина.

Напомним, что Нижегородская область и "Почта России" будут развивать почтовую сеть в регионе. Соответствующее соглашение подписано в августе.

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Теги:
Валентина Матвиенко Минцифры Почта
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