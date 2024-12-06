Молдова и Нижегородская область планируют развивать сотрудничество Политика

Фото: Никита Духник

Делегация Республики Молдова во главе с председателем Партии социалистов Республики Молдова, пятым президентом Республики Молдова Игорем Додоном прибыла в Нижний Новгород для участия в Международном форуме "СО.ЗНАНИЕ". В рамках визита состоялась встреча губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с делегацией на площадке форума.

Во встрече также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Визит молдавской делегации, по словам Глеба Никитина, стал знаком большого уважения к Нижегородской области и подтверждением значимости форума как платформы для диалога между бизнесом и государством в решении социально-экономических и экологических задач.

"Отрадно, что поводом стало такое знаменательное событие, как Международный форум устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ». Это уникальная по своей сути дискуссионная площадка для диалога между бизнес-сообществом и государством, помогающая органам власти вовлекать бизнес в решение масштабных социально-экономических и экологических задач. Уверен, что ваш опыт и политические знания внесут большой позитивный вклад в успех работы форума", - сказал Глеб Никитин.

В ходе встречи губернатор отметил существующую договорную базу, включающую три межмуниципальных соглашения: между Воротынским муниципальным округом и Комратским районом Гагаузии, городским округом г. Бор и городом Чадыр-Лунга, а также соглашение о побратимских отношениях между городами Нижний Новгород и Бельцы.

"Для Нижегородской области, являющейся одним из ведущих образовательных центров России, подготовка квалифицированных кадров имеет приоритетное значение. На сегодняшний день между нижегородскими и молдавскими вузами действует четыре соглашения о сотрудничестве. Нижегородская область заинтересована в активизации диалога в сфере образования, и я уверен, что у Республики Молдова также есть потребность в квалифицированных специалистах", - добавил глава региона.

В свою очередь, председатель Партии социалистов Республики Молдова подтвердил важность развития сотрудничества с Нижегородской областью.

"Наша задача - обязательно постараться наполнить двусторонними связями на уровне регионов наши отношения. Именно поэтому мы приехали в Нижний Новгород с представителями тех регионов, с кем уже подписаны соглашения. Есть очень много сфер, где можно посотрудничать", - подчеркнул Игорь Додон.

По данным министерства международных и межрегиональных связей Нижегородской области, Республика Молдова является одним из перспективных партнеров региона.

"Развитие двусторонних отношений является одним из приоритетных направлений международного сотрудничества региона. Успешный опыт плодотворного взаимодействия между городами Нижний Новгород и Бельцы, включающий серию взаимных визитов, совместных мероприятий и реализованных проектов, служит ярким примером возможностей такого сотрудничества. Присутствие на сегодняшней встрече представителей Бельц и Кишинева подтверждает стремление Молдовы к активизации межмуниципального взаимодействия с городами Нижегородской области", - отметила Ольга Гусева.

Напомним, что Нижегородская область планирует расширять сотрудничество с Белоруссией.