Руководители более 100 нижегородских компаний встретились для подведения итогов года Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Руководители более 100 компаний приняли участие во встрече с руководством Нижегородской области, посвященной инвестиционным итогам 2024 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Несмотря на новые вызовы, Нижегородская область остается местом воплощения ярких и инновационных инвестпроектов. Все больше крупных инвесторов выбирает именно наш регион для реализации своих замыслов и инициатив. Мы видим, как создаются новые площадки, расширяются уже существующие производства. И я благодарю каждого присутствующего здесь инвестора за вклад в экономику региона – создание рабочих мест, трансформацию городов и сел, где вы открываете свои предприятия. Ваш труд и самоотдача придают новый импульс развитию Нижегородской области. Со своей стороны, правительство региона приветствует этот интерес и продолжает разрабатывать новые меры поддержки для различных отраслей и развивать преференциальные территории", – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках мероприятия заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и генеральный директор региональной Корпорации развития Игорь Ищенко вручили свидетельства четырем компаниям о присвоении статуса резидента особой экономической зоны "Кулибин". Их проекты были одобрены экспертным советом ОЭЗ в 2024 году.

Свидетельства были вручены компаниям ООО "Стальные системы-Кулибин" (металлообрабатывающий комплекс и производство кабеленесущих систем), ООО "Синтез-ОКА-Полиэфир" (ранее – ООО "Синтамин": производство полиалкиленгликолей и простых полиэфиров), ООО "Базальтовые огнезащитные технологии" (производство огнезащитных и теплоизоляционных материалов) и ООО "ФотУр" (производство малотоннажных химических продуктов).

На текущий момент экспертный совет одобрил уже 36 проектов инвесторов с общим объемом вложений примерно 116 млрд рублей, по итогам реализации которых планируется создать 4,6 тысячи рабочих мест. Еще две заявки с общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей планируется рассмотреть до конца текущего года.

Андрей Саносян напомнил, что с 2017 года Нижегородская область поднялась на 68 позиций в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ).

"Для нас этот рейтинг – приоритет и ориентир. Он фактически показывает удовлетворенность инвесторов работой в субъекте на всем пути – от идеи до реализации проекта. Сейчас мы идем еще дальше, продолжая сопровождение после перерезания красной ленточки. Это касается и решения кадровых вопросов, и выхода на экспорт. Соответствующие критерии также будут отражены в обновленном национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Хочу поблагодарить всех инвесторов за ту высокую планку, которую они ставят для нашей работы. Возможно, это нескромно, но я считаю, что это лучшие инвесторы, которые выбрали для вложения средств лучший регион", – сказал Андрей Саносян.

Также в ходе мероприятия участники обсудили планы развития инвестиционной деятельности в Нижегородской области в 2025 году, меры государственной поддержки бизнеса и взаимодействие предпринимателей с органами власти.

"Уходящий 2024 год можно назвать успешным для Нижегородской области в целом и Корпорации развития в частности. При нашей поддержке в регионе начал работу целый ряд производств, а на площадке ОЭЗ "Кулибин" свои предприятия открыли три резидента. Впереди еще много работы: освоение территории особой экономической зоны в городе Бор, завершение строительства инженерной инфраструктуры на государственной площадке в Дзержинске, сопровождение крупных инвестиционных проектов, которым предстоит открыться, и, конечно, привлечение новых инвесторов в Нижегородскую область", – сказал руководитель Корпорации развития Игорь Ищенко.

Ранее сообщалось, что пять нижегородских предприятий представлены на международной автовыставке в Москве.