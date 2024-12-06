Пять нижегородских предприятий представлены на международной автовыставке в Москве Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять нижегородских компаний на льготных условиях принимают участие в международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, поддержку участникам выставки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" оказал Региональный Центр поддержки.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в этом году на выставке представлены более 200 предприятий автомобильной промышленности из России, Турции и Китая. Предварительно запланировано более 50 переговоров с потенциальными заказчиками.

Нижегородскую область на выставке представляют ООО "Евросид" (изготовление сидений), ООО "Ромек НН" (производство канатов, веревок, шпагата и сетей), ООО "Регионально-промышленная компания" (производство изделий из композитных материалов для автомобилей и спецтехники), ООО ПК "Велам-Рус" (производство автокомпонентов, шумоизоляционных материалов и напольных покрытий), ООО ТЗК "Микротэк-НН" (производство электронных печатных плат).

Всего с начала 2024 года Региональный Центр поддержки оказал содействие 52 нижегородским предприятиям и организационную поддержку для участия в 17 выставках. По итогам мероприятий 47 региональных компаний заключили экспортные контракты на общую сумму более 6 млн долларов.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что победителей регионального конкурса "Мой добрый бизнес" наградили в Нижегородской области.