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Бизнес

Пять нижегородских предприятий представлены на международной автовыставке в Москве

11 декабря 2024 16:26  [152] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять нижегородских компаний на льготных условиях принимают участие в международной выставке коммерческих автомобилей Comtrans в Москве.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, поддержку участникам выставки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" оказал Региональный Центр поддержки.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в этом году на выставке представлены более 200 предприятий автомобильной промышленности из России, Турции и Китая. Предварительно запланировано более 50 переговоров с потенциальными заказчиками.

Нижегородскую область на выставке представляют ООО "Евросид" (изготовление сидений), ООО "Ромек НН" (производство канатов, веревок, шпагата и сетей), ООО "Регионально-промышленная компания" (производство изделий из композитных материалов для автомобилей и спецтехники), ООО ПК "Велам-Рус" (производство автокомпонентов, шумоизоляционных материалов и напольных покрытий), ООО ТЗК "Микротэк-НН" (производство электронных печатных плат).

Всего с начала 2024 года Региональный Центр поддержки оказал содействие 52 нижегородским предприятиям и организационную поддержку для участия в 17 выставках. По итогам мероприятий 47 региональных компаний заключили экспортные контракты на общую сумму более 6 млн долларов.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что победителей регионального конкурса "Мой добрый бизнес" наградили в Нижегородской области.

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Теги:
Выставка Мой бизнес МСП
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