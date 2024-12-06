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Общество

Музыка Чайковского будет звучать в нижегородских школах вместо звонков в декабре

12 декабря 2024 07:44  [59] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В декабре в школах Нижнего Новгорода и области на переменах зазвучат новогодние мелодии из балета "Щелкунчик". Знакомство с творчеством великого русского композитора Петра Ильича Чайковского проходит в рамках Всероссийской просветительской акции "Музыка вместо звонков".

Напомним, эта акция проходит в российских школах по инициативе Министерства просвещения РФ совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.

В Нижегородской области в рамках проекта из громкоговорителей в течение перемены будут звучать четыре музыкальных композиции балета "Щелкунчик": "Увертюра", "Марш", "Трепак" (русский танец) и "Вальс цветов".

Министр образования и науки региона Михаил Пучков отметил, что знакомство школьников с классической русской музыкой важно для их культурного, духовного и эстетического развития.

"К изучению творчества Петра Ильича Чайковского наши педагоги походят комплексно. Дети не только слушают музыкальные композиции на переменах, но и посещают тематические уроки, где подробнее узнают о жизни и наследии композитора", – сообщил министр.

Напомним, в ноябре акция "Музыка вместо звонков" была посвящена творчеству Александры Пахмутовой и приурочена к 95-летию со дня рождения композитора. Вместо звонков звучали композиции "Орлята учатся летать", "Хорошие девчата", "Надежда" и "Трус не играет в хоккей". Эти произведения были выбраны среди 400 композиций путём онлайн-голосования.

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Теги:
Музыка Новый год Школы
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