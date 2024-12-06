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Общество

Новую детскую поликлинику построили в Дзержинске

12 декабря 2024 12:11  [90] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство строительства Нижегородской области разрешило ввести в эксплуатацию здание новой детской поликлиники в Дзержинске. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального минстроя.

Здание поликлиники расположено на проспекте Циолковского, 87.
Строительством здания занималось ООО "Нижегородский медицинский центр".

Отметим, что этот же инвестор - ООО "Нижегородский медицинский центр" планирует построить центр реабилитации после травм для детей в Дзержинске к 2027 году. Стоимость строительства составит 24,8 млн рублей.

Напомним, детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Поликлиника
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