Новую детскую поликлинику построили в Дзержинске

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Министерство строительства Нижегородской области разрешило ввести в эксплуатацию здание новой детской поликлиники в Дзержинске. Об этом сообщается в материалах на сайте регионального минстроя.
Здание поликлиники расположено на проспекте Циолковского, 87.
Строительством здания занималось ООО "Нижегородский медицинский центр".
Отметим, что этот же инвестор - ООО "Нижегородский медицинский центр" планирует построить центр реабилитации после травм для детей в Дзержинске к 2027 году. Стоимость строительства составит 24,8 млн рублей.
Напомним, детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей.
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