Детскую поликлинику построят в Сормове в Нижнем Новгороде за 662 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Здание детской поликлиники построят в Сормовском районе Нижнего Новгорода в 2025 году. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Новое медучреждение будет рассчитано на 500 человек за смену. Поликлиника будет работать при детской городской больнице №17.

Стоимость строительства здания медучреждения составит 661,9 млн рублей. Средства будут выделены в рамках адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2024-2026 годы.

Заявки на аукцион по выбору подрядной организации принимаются до 13 марта. Подрядчика, которому предстоит разработать проект поликлиники, провести изыскания и построить здание, определят 14 марта.

Строительство здания поликлиники должно завершиться до середины октября 2025 года.

Напомним, в 2019 году губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Владимиру Путину проект строительства онкоцентра.Онкоцентр планируется построить в поселке Новинки. Его строительство должно было начаться еще в 2021 году и завершиться в 2025 году.

В настоящее время правительство Нижегородской области ищет инвестора для строительства онкоцентра.