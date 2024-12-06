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Общество

Нижегородский "Метеор" выиграл в голосовании за символ новой банкноты в 1000 рублей

12 декабря 2024 12:38  [67] Общество

Нижегородский теплоход "Метеор" занял первое место по итогам онлайн-голосования Центробанка за символ новой тысячирублевой купюры.

Центробанк 12 декабря подвел итоги голосования по дизайну оборотной стороны новой банкноты номиналом 1000 рублей.

Так, за "Метеор" проголосовали почти 148 тысяч человек. Второе место в голосовании занял казанский Дворец земледельцев, Саратовский автомобильный мост получил третье место.

Ожидается, что новую 1000-рублевую банкноту представят в 2025 году.

Напомним, что голосование проходило только за изображения на оборотной стороне. Лицевая сторона купюры с видами Нижнего Новгорода и титульной Никольской башней останется неизменной.

Ранее сообщалось, что Банк России изменил процедуру отбора символов для банкнот и сделал ее более открытой.

 

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Теги:
Голосование Деньги ЦБ РФ
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