Процедура обсуждения дизайна новых купюр может стать публичной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Процедура обсуждения дизайна новых купюр может стать публичной. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, сейчас в экспертную группу, обсуждающую новый дизайн, приглашаются историки, деятели культуры.

Центробанк планирует расширить пул специалистов в процессе создания дизайна банкнот и сделает его публичным.

Также Эльвира Набиуллина сообщила, что обновленные тысячные купюры будут представлены в 2024 году. По ее словам, лицевая сторона банкноты меняться не будет.

Напомним, нижегородские Кремль, Ярмарка и стадион украсили лицевую сторону купюры в 1000 рублей. 16 октября новую банкноту презентовали общественности. Однако спустя два дня ЦБ РФ остановил выпуск новой банкноты без объяснений причины. Представители Центробанка заявили, что её дизайн будут дорабатывать.

Тогда регулятор отмечал, что новые купюры не успели поступить в широкое обращение.