Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 декабря 2024 13:38  [19] Юрий Шалабаев: "Весомые результаты достигнуты по всем сферам нацпроектов в 2024 году"
12 декабря 2024 13:10  [78] Нижегородский филиал "Т Плюс" выступил партнёром ежегодной Декады энергетики в лицее №38 Нижнего Новгорода
12 декабря 2024 12:38  [121] Нижегородский "Метеор" выиграл в голосовании за символ новой банкноты в 1000 рублей
12 декабря 2024 12:19  [128] Нижегородские парки и скверы примут участие в федеральном конкурсе "Елки России"
12 декабря 2024 12:11  [165] Новую детскую поликлинику построили в Дзержинске
12 декабря 2024 11:21  [157] Бывшая сотрудница полиции в Лыскове отправится под суд за превышение полномочий
12 декабря 2024 11:10  [408] Нижегородский минстрой разрешил ввести в эксплуатацию новый ТЦ в Сормове
12 декабря 2024 10:56  [195] Припарковавшийся возле путей нижегородец блокировал работу трамваев №2
12 декабря 2024 10:45  [149] Евгений Люлин: "Строгое следование Конституции является основой успешного развития государства"
12 декабря 2024 10:26  [160] Центр общественного развития "Добро.Центр" открылся в городе Бор
Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" выступил партнёром ежегодной Декады энергетики в лицее №38 Нижнего Новгорода

12 декабря 2024 13:10  [78] Общество

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" 11 декабря побывали старшеклассники лицея №38 Нижнего Новгорода с углублённым изучением физики и технических дисциплин. Экскурсия входит в программу проходящей в лицее ежегодной Декады энергетики. 

К проведению Декады сотрудники "Т Плюс" также приурочили старт традиционного конкурса работ лицеистов на темы энергетики. Он проводится уже в 19-й раз в рамках совместного проекта "Человек и энергия". В этом учебном году участникам конкурса предложена тема "Искусственный интеллект в энергетике будущего". Финиширует конкурс в марте 2025 года.

"Проект "Человек и энергия" реализуется с 2006 года. Учащиеся лицея получают глубокие знания физики с упором на прикладные дисциплины, и наша цель – заинтересовать этих одарённых и хорошо подготовленных старшеклассников энергетикой. Надеемся, что для кого-то из них это знакомство станет первым шагом в профессию", – отметила руководитель регионального центра стратегический коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Т Плюс
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph