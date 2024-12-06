Нижегородский филиал "Т Плюс" выступил партнёром ежегодной Декады энергетики в лицее №38 Нижнего Новгорода Общество

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" 11 декабря побывали старшеклассники лицея №38 Нижнего Новгорода с углублённым изучением физики и технических дисциплин. Экскурсия входит в программу проходящей в лицее ежегодной Декады энергетики.

К проведению Декады сотрудники "Т Плюс" также приурочили старт традиционного конкурса работ лицеистов на темы энергетики. Он проводится уже в 19-й раз в рамках совместного проекта "Человек и энергия". В этом учебном году участникам конкурса предложена тема "Искусственный интеллект в энергетике будущего". Финиширует конкурс в марте 2025 года.

"Проект "Человек и энергия" реализуется с 2006 года. Учащиеся лицея получают глубокие знания физики с упором на прикладные дисциплины, и наша цель – заинтересовать этих одарённых и хорошо подготовленных старшеклассников энергетикой. Надеемся, что для кого-то из них это знакомство станет первым шагом в профессию", – отметила руководитель регионального центра стратегический коммуникаций "Т Плюс" в Нижнем Новгороде Ирина Ромачева.