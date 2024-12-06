Доля дорог, приведённых в нормативное состояние в Нижнем Новгороде, достигла 85% Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Доля дорог, которые соответствуют нормативному состоянию, в Нижнем Новгороде достигла 85%. Причём за последние 5 лет показатель вырос почти на 15%. Об этом заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём докладе о реализации нацпроектов в 2024 году, озвученном на заседании Гордумы.

Глава города отметил стратегическое значение состояния дорог и их безопасности, поскольку развитие дорожной сети определяет мобильность населения и позволяет расширить логистические и производственные возможности экономики.

"Для решения этих задач с 2019 года в городе реализуется федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря участию в проекте в этом году выполнен ремонт более 15 км дорог. Их готовность на сегодняшний день составляет 100%", – сообщил Юрий Шалабаев.

Мэр добавил, что ремонт дороги по проспекту Гагарина от улицы Медицинской до кольцевой развязки с деревней Ольгино и путепровода у Мызинского моста будет продолжен в следующем году. По контракту, их планируется ввести в эксплуатацию в 2025 и 2026 годах соответственно.

Одновременно с заменой дорожного покрытия на проезжей части обновляются площадки остановок общественного транспорта, обустраиваются пешеходные переходы, создаётся удобная инфраструктура для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Градоначальник уточнил, что работы проводятся не только в рамках нацпроектов. Так, на эти цели, включая капитальный и ямочный ремонт 40,7 км дорожного покрытия, в текущем году было направлено около 2,7 млрд рублей - в том числе в рамках губернаторского проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" по направлению "Наши дороги".

"Проведён ямочный и карточный ремонт автомобильных дорог общей площадью 166 тысяч кв. метров, ремонт 20,6 км асфальтового покрытия на придомовых территориях. В итоге в 2024 году мы достигли целевого значения 85% по доле дорог в нормативном состоянии. В 2019 году эта доля составляла 71%", – отметил Юрий Шалабаев.