Около 100 светофоров модернизировали в Нижнем Новгороде по нацпроекту БКД Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде за четыре года модернизировали 90 светофорных объекта национальному проекту "Безопасные качественные дороги" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства".

Об этом на заседании городской Думы заявил мэр Юрий Шалабаев, представляя свой доклад о реализации нацпроектов в 2024 году.

По словам главы города, в этом году по нацпроекту было модернизировано 28 светофоров. В рамках модернизации провода объектов перенесли под землю, заменил опоры и светофорные стойки. Сами светофоры оснастили светодиодными лентами, которые позволяют водителям издалека видеть, в каком режиме работает светофор, чтобы вовремя принять решение об изменении скорости.

"Благодаря федеральному проекту на сегодняшний день значительная часть светофорных объектов отвечает современным требованиям по организации дорожного движения и будет подключена к интеллектуальной транспортной сети. Это в первую очередь светофоры, расположенные на центральных магистралях", – сказал Юрий Шалабаев.

Мэр также добавил, что дальнейшая модернизация коснется светофоров на прилегающих к центральным магистралям дорогах.

Ранее сообщалось, что "Говорящие" светофоры установили на дорогах в Нижнем Новгороде.