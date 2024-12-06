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Общество

Госдума одобрила значительное повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января

12 декабря 2024 16:03  [1] Общество

Фото: Александр Воложанин

Госдума приняла законопроект о значительном повышении штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения, сообщает телеканал "360".

Теперь с 1 января штраф за нетрезвое вождение или отказ водителя от прохождения медосвидетельствования вырастет с 30000 до 45000 рублей.

Наказание за превышение скорости от 20 до 40 км/ч, а также за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой, составит 750 рублей; проезд на красный или на запрещающий жест регулировщика - 1500 рублей.

Превышение скорости на более чем 80 км/ч и выезд на полосу встречного движения "обойдутся" в 7500 рублей. При этом штраф за выезд на встречку при объезде препятствия составит от 1500 до 2250 рублей; за движение по "выделенке" и по обочинам - также 2250 рублей.

При этом увеличится время действия льготы по штрафу - с 20 до 30 дней.

А вот скидку за своевременную оплату уменьшат с 50% до 25%.

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Теги:
ПДД Штраф
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