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Общество

Законопроект об оформлении ДТП через "Госуслуги" будет внесён в Госдуму

13 ноября 2024 15:04  [103] Общество

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект, в соответствии с которым можно будет оформить дорожно-транспортное происшествие через портал "Госуслуг" при наличии полиса ОСАГО. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Согласно информации, законопроект разработан правительством РФ. в частности, предлагается связать сервис "Госуслуги.Авто" с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По мнению авторов инициативы, таким образом автомобилисты смогут чаще оформлять европротоколы, не привлекая сотрудников Госавтоинспекции. Размер компенсации будет зависеть от того, сколько разногласий найдётся у участников ДТП.

Как ранее сообщал телеканал "360", штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут вырасти в несколько раз - такой законопроект внесён в Госдуму. Сейчас законодательство предусматривает единственное наказание за отсутствие ОСАГО - штраф в размере 800 рублей. Существующее наказание не мотивирует нарушителей приобрести полис, уверены авторы инициативы. В итоге штрафы за повторную езду без полиса предложено увеличить до 3-5 тысяч рублей.

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Теги:
Госуслуги ДТП Законопроекты
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