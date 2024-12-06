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Экономика

Производство продуктов в Нижегородской области увеличилось на 3,5%

12 декабря 2024 18:59  [44] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Индекс физического объема производства продуктов питания на пищевых и перерабатывающих предприятиях Нижегородской области составил 103,5% за 10 месяцев 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам министра сельского хозяйства Нижегородской области Николая Денисова, наибольший рост (+35%) показало производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами – витаминами и различными микроэлементами.

"Производство круп выросло 22%, сыров и мяса птицы - более чем на 10%. На 6% увеличилось производство переработанной и консервированной рыбы, сметаны и кефира, а на 5% - производство кондитерских изделий. Производство колбас увеличилось на 3%", - рассказал Денисов.

По данным регионального минсельхоза, с января по октябрь 2024 года предприятия отрасли выпустили продукции на общую сумму 179,2 млрд рублей, в том числе на 145,5 млрд рублей - пищевых продуктов и напитков - на 33,7 млрд рублей.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.

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Теги:
Сельское хозяйство Статистика
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