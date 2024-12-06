Правительство РФ дополнительно направляет более 8,3 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь

Фото:
Более 8,3 млрд рублей дополнительно направят в России на высокотехнологичную медпомощь, сообщает Telegram-канал Правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Дополнительное финансирование будет выделено из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Выделенные средства позволят сохранить доступность для граждан специализированной и высокотехнологичной бесплатной медицинской помощи в федеральных медучреждениях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
В настоящее время в стране в рамках базовой программы обязательного медстрахования оказывается более 80 различных видов высокотехнологичной медицинской помощи, связанных, в том числе, с лечением сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.
Ранее сообщалось, что Минздрав намерен изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+