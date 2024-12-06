Минздрав намерен изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минздрав России планирует внести изменения в порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года, сообщает телеканал "360".

Проект приказа об утверждении порядка проведения экспертизы временной нетрудоспособности, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов, уже прошёл публичные обсуждения.

Согласно документу, новые правила предусматривают учёт количества выданных листков нетрудоспособности гражданину. Это поможет выявлять причины состояния больного и принимать меры по улучшению оказания медицинской помощи.

Так, если в течение полугода больничный оформлялся как минимум 4 раза, то врач должен будет передавать медицинскую документацию врачебной комиссии. Из числа учитываемых больничных исключат случаи ухода за больным родственником, медицинскую реабилитацию, получение медпомощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медпомощи методом заместительной почечной терапии.

В пресс-службе Минздрава сообщили, что инициатива призвана улучшить качество оказания медпомощи россиянам трудоспособного возраста. кроме того, новый порядок позволит выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии и проводить активные профилактические мероприятия.