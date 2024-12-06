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Общество

Итоги навигации за 2024 год обсудили в нижегородском Заксобрании

13 декабря 2024 12:11  [113] Общество

На заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству нижегородского Заксобрания депутаты подвели итоги навигации в 2024 году и заслушали информацию о перспективах развития речных пассажирских перевозок.

Как сообщил генеральный директор компании по развитию скоростного судоходства ООО "Водолет" Никита Итальянцев, в навигацию 2024 года пассажиропоток скоростных судов на подводных крыльях увеличился на 54% – с 81,4 тысяч человек в 2023 году до 125,3 тысяч, из них по межрегиональным маршрутам в этом году перевезено 20,5 тысяч человек. Этого удалось достичь благодаря запуску новых межрегиональных маршрутов и улучшения расписания маршрутов внутри региона.

"Нижегородская область стала флагманом развития речных перевозок в России. В 2019 году мы только начали возрождать речные пассажирские перевозки. А сегодня это стабильная и динамично развивающаяся отрасль, которая способствует росту туристической индустрии, судостроительной промышленности, стимулирует развитие кадрового потенциала региона и приносит государству доход, окупая предоставленные субсидии", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Сейчас маршрутная сеть соединяет 10 регионов, ее общая протяжённость 1565 километров, также компания владеет собственной причальной инфраструктурой: 14 дебаркадерами и причалами, которые устанавливаются в начале навигационного сезона, где они нам необходимы, и убираются на зимнее хранение после его завершения.

Самыми популярными направлениями в этом году стали маршруты из Нижнего Новгорода до Городца, Бора, Балахны, Дзержинска, Павлова и Макарьева. А среди межрегиональных маршрутов – до Казани и Ярославля. Кроме того, правительство Республики Удмуртия выступило с инициативой продлить рейс в Казань до Сарапула.

В планах на будущий год компания-перевозчик намерена прорабатывать новые межрегиональные маршруты – в Касимов, Рязань, Самару и Пермь. Внутри региона также планируется развивать новые направления – в Горбатов, Выксу, Работки и Дудин монастырь, который находится в Богородском округе.

Как рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев, в рамках инвестиционного проекта "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта" в первом полугодии 2025 года ожидается поставка ещё одного судна на подводных крыльях "Метеор 120Р".

"Речные перевозки в Нижегородской области активно развиваются, спрос на них особенно велик в выходные дни, когда люди оставляют машины у причалов и отправляются в путешествия. Мы видим, что благодаря этому возрождается целая отрасль по производству причального оборудования. По итогам года депутаты комитета очень довольны работой команды "Водолет" и активной позицией правительства региона по поддержке этой сферы. В следующем году расширится география перевозок и появятся новые маршруты", - сообщил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству регионального парламента Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что уже девятнадцатый "Валдай 45Р" спущен на воду в Нижегородской области.

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Теги:
Законодательное собрание Судоходство Транспорт
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