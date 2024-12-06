"Т Плюс" представила проекты по цифровизации ESG на международном форуме "Со.Знание-2024" Бизнес

"Т Плюс" приняла участие в международном форуме "Со.Знание-2024", который проходил в Нижнем Новгороде 11–12 декабря. Компания представила проекты, направленные на цифровизацию своей деятельности в области устойчивого развития, на сессии "Взаимное влияние цифровых технологий и устойчивого развития".

В 2024 году Группа "Т Плюс" первой среди компаний топливно-энергетического комплекса запустила ESG-оценку поставщиков с помощью специально разработанного инструмента аккредитации. Это единая анкета с гибким содержанием вопросов в зависимости от специфики контрагента. Данный инструмент позволяет ранжировать и сравнивать поставщиков по степени экологической и социальной ответственности.

Также на сессии "Воспитание осознанности альфа-поколения" "Т Плюс" рассказала об опыте вовлечения молодёжи и сотрудников в реализацию экологических и социальных проектов. В 2023 году компания провела 63 игры "Экоревизорро" для более чем 1,1 тысячи школьников и студентов. 900 человек в 11 городах собрали более 25 тонн мусора в рамках акции "День Волги". Всего волонтёрами в экологических и социальных акциях стали свыше 5,5 тысяч энергетиков Группы.

"Т Плюс" стремится вовлекать в экологические и социальные инициативы не только сотрудников, но и жителей регионов присутствия. Часть проектов направлена на школьников и студентов. Так мы не только формируем у молодёжи бережное отношение к природе, но и стимулируем интерес к отрасли энергетики", – рассказала начальник управления рационального природопользования и устойчивого развития Группы "Т Плюс" Вероника Агзамова.

Форум «Со.Знание-2024» – ключевое мероприятие для взаимодействия государства, общества и бизнеса по вопросам формирования новой модели устойчивого социально-экономического развития России, в основе которой – народосбережение, устойчивое развитие и суверенитет страны. Форум проводится в третий раз. Среди ключевых вопросов – социальное развитие, экологическое благополучие, экономические и управленческие стратегии.