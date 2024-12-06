Нижегородцам рассказали о важности ответственного отношения к своему здоровью Общество

Неделя ответственного отношения к здоровью, которая проходит в России с 9 по 15 декабря – это отличный повод обратить внимание на свое самочувствие и начать двигаться в правильном направлении по поддержанию всех систем организма в рабочем состоянии.

Об основных принципах ответственного отношения к здоровью рассказала врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области Наталья Савицкая.

"Правильное отношение к здоровью – это не только соблюдение здорового образа жизни (ЗОЖ), но и мониторинг собственного самочувствия, ответственное использование продукции для самостоятельной заботы о здоровье и многое другое. Здоровье будет в порядке, если придерживаться трех важных принципов. Взяв их на вооружение в повседневной жизни, можно не только улучшить качество жизни, но и сделать ее продолжительнее", - отметила специалист.

Первый принцип – соблюдение здорового образа жизни. ЗОЖ подразумевает отказ от вредных привычек, здоровое питание и физическую активность.

Важным элементом ЗОЖ является рациональный режим труда и отдыха. По мнению специалистов для полноценного отдыха нужно спать не менее 7-8 часов в сутки. Если выбрать правильный режим и соблюдать его, вырабатывается четкий и необходимый ритм работы всех систем организма.

Рациональное питание – еще один компонент ЗОЖ. Медики советуют ежедневно съедать не менее 400 граммов овощей и фруктов, не забывая о клетчатке предпочтительно от цельнозерновых продуктов. От использования в пищу трансжирных кислот и соли лучше отказаться. Также врачи советуют сократить употребление спиртных напитков или совсем не пить спиртное.

Третий компонент ЗОЖ – физические упражнения, польза которых для организма доказана с давних времён. Врачи советуют двигаться как можно больше и ежедневно проходить 4-6 километров пешком. Даже небольшая физическая активность лучше, чем ее полное отсутствие. Регулярная физическая нагрузка снижает риск возникновения многих опасных заболеваний: ожирения, артериальной гипертонии, инсульта и депрессии.

Второй принцип: мониторинг собственного здоровья. Он подразумевает своевременное прохождение профосмотров и диспансеризации.

Третий принцип – ответственное использование лекарств, правильное хранение и употребление медицинских препаратов.

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