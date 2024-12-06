Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре 308,3 млн рублей Экономика

Нижегородская область в ноябре 2024 года сэкономила на торгах 308,3 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития региона.

Согласно информации, в ноябре было проведено 138 аукционов на 3,2 мрлд рублей.

Так, 148,4 млн рублей было сэкономлено при выполнении работ по ремонту и содержанию дорог, экономия при проведении капремонта учреждений здравоохранения составила 45,2 млн рублей, ещё 16,9 млн удалось сэкономить при выполнении работ по сносу зданий.

В среднем на один состоявшийся лот было подано 3,6 заявки, уточнили в ведомстве.

Всего за 11 месяцев 2024 года экономия по торгам правительства Нижегородской области составила 1,4 млрд рублей. С начала года было проведено 1344 аукциона на 35,6 млрд рублей. На один состоявшийся лот подано, в среднем, около 4 заявок участников.

Напомним, что общая экономия по итогам проведённых правительством Нижегородской области торгов в 2023 году составила 2,8 млрд рублей.