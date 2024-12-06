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Общество

Нижний Новгород вошел в топ-5 популярных городов для аренды жилья на Новый год

13 декабря 2024 15:52  [98] Общество

Нижний Новгород занял четвертое место в рейтинге популярных городов для аренды жилья на новогодние праздники. Об этом сообщает "РБК-Недвижимость".

На долю столицы Приволжья приходится 5,6% всех забронированных квартир. Медианная ставка аренды в заключенных бронированиях достигает 4,5 тысяч рублей.

Самым популярным городом для посуточной аренды жилья на период наступающих новогодних праздников стала Москва с долей в 19% и медианной ставкой аренды в 6,8 тысяч рублей.

Второе место с долей в 16% занимает Казань, где медианная ставка посуточного найма составляет 5,8 тысяч рублей. Третье место с аналогичной ставкой и долей в спросе в 14% - у Санкт-Петербурга.

В рейтинг популярных для посуточной аренды жилья городов также вошли Кисловодск и Тюмень с долей по 3,6% и медианной ставкой в 4 тысячи рублей и 3,3 тысячи рублей соответственно.

Напомним, Нижний Новгород вошел в ТОП-25 самых популярных городов у китайских туристов.

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Теги:
Аренда Туризм
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