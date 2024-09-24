Около 62 млн рублей выделят на украшение Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству Общество

МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры" объявил аукцион по выбору подрядчика для светодинамического оформления Нижнего Новгорода к Новому году и Рождеству. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит до 15 декабря установить новогодние ели на площадях Минина и Пожарского и Горького, около ФОКа "Юность" на улице Ярошенко, светодиодные арки, шары, ленты, гирлянды и до 20 февраля 2025 года их демонтировать.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 62,6 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Заявки принимаются до 4 октября. Итоги торгов подведут 8 октября.

Напомним, архитектурную подсветку установили на семи памятниках архитектуры в центре в Нижнего Новгорода.