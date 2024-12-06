"Чёрного ассенизатора" поймали на улице Усилова в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

"Чёрного ассенизатора" поймали с поличным на улице Усилова в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что официальный пункт приема жидких отходов на Гребном канале находился в 15 минутах езды от места, где производился нелегальный слив.

По данным управления административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода, у специалистов на особом контроле адреса, о которых ранее сообщали жители. Неравнодушные нижегородцы зафиксировали слив нечистот в ливневку на улице Усилова, откуда стоки могли бы попасть в реку Старку. Правонарушитель уже неоднократно привлекался к ответственности за подобное действие.

"По результатам рейда на "черного ассенизатора" составили административный протокол, а машину изъяли и отправили на штрафстоянку до принятия решения по делу. Затем материалы отправят на рассмотрение в административную комиссию для привлечения виновного лица к ответственности", - пояснили специалисты АТИ.

Первый замдиректора городского департамента благоустройства Алексей Краснов добавил, что в городе продолжаются регулярные рейды по выявлению нарушителей. "Рейды являются действенной мерой воздействия на деятельность предпринимателей, занимающихся нелегальным сливом нечистот", - сказал Краснов.

Штраф за нелегальный слив нечистот составляет до 40 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 100 тысяч.

Напомним, транспорт начали изымать у "черных ассенизаторов" в Нижнем Новгороде.