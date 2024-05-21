Спиртзавод в Воротынском районе сливал стоки в приток Суры

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Росприроднадзор завершил проведение двух внеплановых выездных проверок АО "Спиртзавод Чугуновский" в Воротынском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В апреле местные жители стали жаловаться на загрязнение предприятием реки Чугунки и массовую гибель рыбы. Инспекторы Росприроднадзора оперативно выехали на место и взяли пробы воды.
В результате было установлено, что загрязнение реки произошло из-за деятельности спиртзавода. Так, содержание загрязняющих веществ в сточных водах предприятия, сбрасываемых в реку, превысило нормативы по ряду показателей. Также выяснилось, что у спиртозавода вообще отсутствуют утвержденные нормативы допустимых сбросов.
Кроме того, на предприятии были обнаружены нарушения в части обращения с отходами производства и потребления. В общей сложности инспекторы обнаружили 13 нарушений.
В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.
Спиртзаводу выдано предписание об устранении всех выявленных нарушений.
Напомним, Росприроднадзор организовал проверку из-за массовой гибели рыбы под Воротынцем.
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