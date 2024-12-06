Строительство школы по нацпроекту завершилось в Кузнечихе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Школа на 800 мест на проспекте Героев Донбасса в микрорайоне "Кузнечиха" в Нижнем Новгороде получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство школы велось в рамках нацпроекта "Образование".

"Продолжаем строить школы в новых жилых микрорайонах Нижнего Новгорода, что позволяет разгрузить учебные заведения, расположенные поблизости и облегчить жизнь родителям. Завершение очередного объекта - еще одно подтверждение эффективности концессионной модели для решения задач, поставленных нацпроектом "Образование", - сказал губернатор Глеб Никитин.

Общая площадь школы составляет 17,1 тысяч кв. метров. В здании есть актовый зал, столовая, два спортивных зала, справочно-информационный центр, классы ритмики и хореографии. На прилегающей территории обустроены физкультурно-спортивная и игровая зоны.

Гендиректор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко добавил, что корпорацией уже завершено строительство девяти образовательных учреждений в рамках концессии, а всего КРНО курирует строительство 13 школ в регионе.

Напомним, здание школы в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.