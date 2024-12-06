Трое пострадали в массовом ДТП в Балахне Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ГУ МЧС России по Нижегородской области, 3 человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Балахне.

Согласно информации, 14 декабря около 18:00 пожарно-спасательные подразделения ведомства ликвидировали последствия столкновения 3-х автомобилей у поселка 1 Мая.

В результате аварии пострадали 3 человека. В их числе — 1 ребенок.

Так, один из водителей оказался зажат в транспортном средстве, оттуда его деблокировали спасатели.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в лечебное учреждение.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия установят компетентные органы.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками на Автозаводе.