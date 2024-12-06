Потепление ожидает нижегородцев на следующей неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Как сообщает пресс-служба ФГБУ “Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, следующая неделя встретит нижегородцев потеплением.

Так, в понедельник и вторник в приволжской столице ожидается снег. Температура днём поднимется до -3-4 °C, ночью — -4-5 °C. Затем будет холодать. В частности, в среду днём столбики термометров опустятся до -9 °C. Ночью температура воздуха составит -11 °C.

В четверг днём похолодает до −16 °C (ночью до —19 °C).

Затем, в ночь с четверга на пятницу, температура воздуха и вовсе опустится до —21 °C.

А следующим же днём неожиданно потеплеет до -2 °C. В субботу, 21 декабря, температура перевалит за ноль - воздух прогреется до +1 °C.

Напомним, о метеорологической зиме в Нижегородской области сообщалось еще в конце ноября.