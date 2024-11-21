Метеорологическая зима пришла в Нижегородскую область Общество

Фото: Светлана Шуга

На этой неделе Нижегородская область окажется под влиянием антициклона, поэтому ожидается облачная с прояснениями погода, только в отдельные дни местами возможен небольшой снег с дождём. А вот температура пересечёт нулевую отметку и останется там даже в дневные часы.

Метеорологи заявили, что в регион пришла долгожданная метеорологическая зима, хотя показатели термометров и будут на несколько градусов выше средних многолетних значений. Но полноценной зимы пока не получится: из-за прошедших дождей снежный покров в регионе отсутствует, и на этой неделе не уляжется.

В понедельник на фоне высокого атмосферного давления нижегородцев ждёт малооблачный, практически безветренный погожий день. Утром термометры показали непривычные -3…-5°, и днём особо уже и не потеплеет: -2…-3°. Ночью при ясном небе подморозит до -5...-6°. Из-за высокой влажности есть большая вероятность выпадения инея и ледяных игл – твёрдых осадков в виде мельчайших ледяных кристаллов, парящих в приземном слое воздуха. По этой причине в атмосфере могут появиться оптические эффекты – световые столбы.

Со вторника проявятся отголоски атлантического циклона: атмосферное давление нормализуется, небо затянут облака. При этом температура сохранится в пределах -2...-4°, также прогнозируется почти штиль. А в четверг в регион придёт снег с дождём.

В пятницу ветер завернёт с северо-запада, постепенно усиливаясь до 2-3 м/с. Облака станут более тяжёлыми, проливаясь смешанными осадками, а вот температура в конце недели поднимется до 0...-1° и сохранится такой на весь уикэнд.

Как ранее cообщал телеканал "360" со ссылкой на центр погоды "Фобос", климатическая зима наступит в Центральной России с отставанием от нормы на 20 дней - только в начале декабря. Запаздывающая смена сезонов связана с тенденцией глобального потепления климата. И только в декабре сформируется устойчивый снежный покров.