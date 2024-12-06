Евгений Чинцов: "При поддержке "Единой России" мы поможем многим участникам спецоперации найти и реализовать себя в мирной жизни" Политика

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник СВО и программы "Время героев" Евгений Чинцов, который принял участие в XXII Съезде "Единой России", прокомментировал его итоги и выделил наиболее важные направления работы для всего актива партии. И, конечно, особый акцент сделал на поддержке участников СВО.

"На Съезде видишь весь масштаб проделанной "Единой Россией" работы по поддержке участников СВО, но самое главное - это задачи, которые поставил перед нами Президент России Владимир Путин. Как участник программы «Время героев», считаю крайне важным поручение Президента по организации аналогичных проектов на региональном уровне. Уверен, что при поддержке "Единой России" мы с этой задачей справимся и поможем многим участникам спецоперации найти и реализовать себя в мирной жизни", - заявил он.

Учитывая то, что Евгений Чинцов сейчас является депутатом городской Думы Нижнего Новгорода, он особо отметил для себя, что следующий год Дмитрий Медведев объявил для "Единой России" годом муниципального депутата.

"Это очень важно. Именно мы, муниципальные депутаты, ближе всего к людям, чаще сталкиваемся с их проблемами на местах, собираем их предложения. И наша задача не только помочь по конкретному вопросу, но и по возможности выйти в итоге на системные решения, работая в команде с депутатским корпусом партии уже всех уровнях", - сказал Евгений Чинцов.

Также Евгений Чинцов подчеркнул, что его избрание в состав Генерального совета "Единой России" - не просто высокая честь, но и большая ответственность для него, которую он принимает с полной серьезностью.

"Мы все стремимся к одной цели - жить в мире и сделать нашу страну еще лучше, укрепляя ее позиции. С заботой относимся к каждому жителю. Участвуя в специальной военной операции, а сейчас работая в городской Думе Нижнего Новгорода, я осознаю, как важно служить своему Отечеству и нашим гражданам. Я обещаю, что буду делать все возможное для того, чтобы оправдать доверие однопартийцев и не подвести нижегородцев", - заявил Евгений Чинцов.

Напомним, "Единая Россия" 14 декабря провела XXII Съезд партии в Национальном центре "Россия". В нем приняли участие более 1000 делегатов со всей страны. На Съезде партия определила задачи на 2025-2026 годы, внесла изменения в народную программу, Устав, а также провела ротацию руководящих органов, в состав которых вошли участники СВО. Также делегаты Съезда приняли новое Положение о работе первичных организаций "Единой России". Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.