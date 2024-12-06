Председатель ЗС НО Евгений Люлин поддержал введение в школах уроков здоровья Политика

Как сообщил в своем tg-канале председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин, депутаты Государственной Думы РФ предложили включить в школьную программу уроки здоровья и оказания первой медицинской помощи. Идею чиновник поддержал.

“Все мы в детстве разбивали коленки, ошпаривались, нас кусали насекомые и животные. Надо учить современных детей, что делать в такой ситуации, как правильно пользоваться содержимым аптечек”, — заявил Евгений Люлин.

При этом ребятам постарше председатель ведомства рекомендовал преподавать способы оказания экстренной помощи, прием Геймлиха (абдоминальный толчок при удушье), приемы выполнения искусственного дыхания.

Кроме того, под своим постом Евгений Люлин запустил опрос. Он отражает мнение нижегородцев на данную тему.

К настоящему моменту 78% проголосовавших уверены в необходимости таких уроков. Остальные 22% считают, что дети и без того перегружены учебной программой.

Ранее сообщалось, что семьеведение станут изучать в российских школах.