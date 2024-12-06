В Госдуме предложили изменить кредитно-денежную политику Центробанка Экономика

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с предложением изменить кредитно-денежную политику ЦБ РФ, установив временную спецставку кредитования для важнейших стратегических предприятий и отраслей страны. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение депутат направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

"Предлагаем Банку России изменить современную ограничительную денежно-кредитную политику, которая подавляет спрос и предложение, на политику роста реального производства. Центробанку необходимо создать условия для дешевого кредитования ключевых отраслей экономики, производящих дефицитные товары и услуги с большим спросом в стране", – прокомментировал свою инициативу Миронов.

В своём обращении в адрес Набиуллиной он указывает, что в ситуации полномасштабного военно-политического противостояния Западу решающим долгосрочным фактором победы становится экономика, её динамика, эффективность экономической политики.

"Запад в любом случае сделает всё, чтобы ограничить потенциал роста нашей экономики, которая лежит в основе нашего развития и суверенитета. Прежний глобальный миропорядок необратимо трансформируется. Нашей стране требуются новые решения и алгоритмы макроэкономического управления", - подчеркнул депутат.

По его мнению, специальные кредиты должны предоставляться под 3-5 % годовых, например, в виде цифровых рублей, которые обеспечат полный контроль и прозрачность движения инвестиционных средств. Такие ставки должны применяться, в частности, для сельского хозяйства, чтобы сдерживать продовольственную инфляцию.

Депутат уверен, что постоянное повышение ключевой ставки в качестве инструмента борьбы с инфляцией приводит к "охлаждению" экономики, серьёзному торможению темпов её роста, а фактически – к стагфляции.

"Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме считают, что наряду с противодействием инфляции целью деятельности Центрального банка совместно с правительством РФ должно быть обеспечение высоких темпов роста ВВП и реальных располагаемых доходов населения", - сказал в заключение Миронов.