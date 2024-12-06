Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 декабря 2024 09:07  [73] Эксперимент по онлайн-продаже субсидируемых авиабилетов пройдёт в России
16 декабря 2024 08:36  [119] Шестидневная рабочая неделя ждёт нижегородцев в конце декабря
16 декабря 2024 07:59  [133] Температурные качели от -15° до +2° ожидаются в Нижегородской области на неделе
15 декабря 2024 17:10  [362] Порядка 50 нижегородских семей стали победителями и лауреатами конкурса практик семейного добровольчества
15 декабря 2024 16:05  [326] Сотрудник АПЗ вошел в число лучших добровольцев Арзамаса
15 декабря 2024 13:38  [402] Потепление ожидает нижегородцев на следующей неделе
15 декабря 2024 11:37  [337] Актер Николай Наумов призвал выбирать Пермь в голосовании за "Молодежную столицу России-2025"
14 декабря 2024 17:33  [680] Современное кафе открыли на бывшей подстанции на Стрелке в Нижнем Новгороде 
14 декабря 2024 15:27  [443] Васильсурск включили в перечень исторических поселений регионального значения
14 декабря 2024 14:11  [512] Запрет на добычу налима вводится в Нижегородской области с 15 декабря
Общество

Шестидневная рабочая неделя ждёт нижегородцев в конце декабря

16 декабря 2024 08:36  [119] Общество

Шестидневная рабочая неделя ждёт нижегородцев перед новогодними каникулами.

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. В этой связи нижегородцам придётся работать шесть дней на неделе 23-29 декабря.

При этом рабочий день 28 декабря не будет сокращённым.

Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января включительно. 9 января, в четверг, выходим на работу.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля. Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Праздники Работа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph