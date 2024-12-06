Шестидневная рабочая неделя ждёт нижегородцев в конце декабря Общество

Шестидневная рабочая неделя ждёт нижегородцев перед новогодними каникулами.

Так, в соответствии с постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году", выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря. В этой связи нижегородцам придётся работать шесть дней на неделе 23-29 декабря.

При этом рабочий день 28 декабря не будет сокращённым.

Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января включительно. 9 января, в четверг, выходим на работу.

Ранее правительство России утвердило календарь праздничных дней в 2025 году. Праздновать День защитника Отечества граждане будут два дня: 22 и 23 февраля. Также два дня станут выходными в Международный женский день: 8 и 9 марта.