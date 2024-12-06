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Общество

Почти 6 млн рублей собрали в рамках нижегородского благотворительного проекта "Дарим Добро Детям"

16 декабря 2024 11:26  [3] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Деловая Россия"

Почти 6 млн рублей было собрано в рамках благотворительного проекта "Дарим Добро Детям" в Нижнем Новгороде и Сарове. Об этом сообщили в пресс-службе НРО "Деловая Россия".

В рамках проекта прошли показы спектакля "Счастливый путь" по мотивам рассказов Михаила Зощенко. Актерами в постановке традиционно выступили не профессиональные артисты, а известные нижегородские предприниматели - члены НРО "Деловая Россия": Сергей Кузнецов, Александр Шаронов, Денис Лабуза, Татьяна Лобова, Роман Сухов и многие другие.

При участии меценатов и на средства, вырученные с продажи билетов, в рамках проекта была оказана помощь одаренным детям Нижегородской области. Подарки были вручены на спектакле в Сарове и Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благотворительность Спектакль
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