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Общество

Разворотную площадку построят для электробусов в ЖК "Цветы" в 2025 году

16 декабря 2024 12:08  [69] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Разворотную площадку для электробусов планируется построить в ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом сообщили представители министерства транспорта региона, отвечая на вопросы подписчиков в соцсети "Вконтакте".

Нижегородец пожаловался главе региона Глебу Никитину на то, что с декабря 2024 года из ЖК "Цветы" убрали конечную электробуса Э-17, после чего ситуация с транспортом в жилом комплексе ухудшилась. Он попросил губернатора вернуть электобусный маршрут в ЖК "Цветы".

Представители министерства транспорта и автодорог Нижегородской области ответили, что в настоящее время для размещения новой разворотной площадки нет свободных земельных участков.

"Летом отстойно-разворотная площадка располагалась на территории парковки торгового центра "Магнит". В настоящее время подготовлена схема организации разворотной площадки у дома №1 по улице Цветочной с уширением за счет сноса бетонного забора в сторону котельной. Построить площадку планируются в 2025 году после подготовки ее проекта", - пояснили в региональном минтрансе.

Напомним, два электробуса планируется запустить в Новинки в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Электробусы
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