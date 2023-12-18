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Общество

Электробусы будут курсировать по 11 маршрутам в Нижнем Новгороде

20 декабря 2023 14:17  [104] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Электробусы будут курсировать по 11 маршрутам в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, маршруты электробусов будут обозначены буквой "Э".

В ближайшее время в Нижнем Новгороде будут запущены следующие маршруты:

- Э-2 — ЖК "Торпедо" — Дворец бракосочетания;

- Э-4 — ЖК "Торпедо" — улица Плотникова;

- Э-9 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон Кузнечиха-2;

- Э-11 — метро "Пролетарская" — улица Плотникова;

- Э-12 — метро "Пролетарская" — ЖК "Торпедо";

- Э-13 — площадь Минина и Пожарского — автовокзал "Щербинки"; 

- Э-14 — ЖК "Торпедо" — улица Плотникова;

- Э-17 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон "Цветы";

- Э-22 — улица Минеева — 7 проходная ГАЗ;

- Э-31 — площадь Минина и Пожарского — автовокзал "Щербинки"; 

- Э-23 — посёлок Дачный — площадь Комсомольская — посёлок Дачный;

Напомним, первые электробусы прибыли в Нижний Новгород в сентябре. Сейчас тестирование проходят 5 единиц нового транспорта.

В ноябре в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН". Всего в регион должны поступить 62 таких электробуса.

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Теги:
Общественный транспорт
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