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Электробусы будут курсировать по 11 маршрутам в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".
Согласно информации, маршруты электробусов будут обозначены буквой "Э".
В ближайшее время в Нижнем Новгороде будут запущены следующие маршруты:
- Э-2 — ЖК "Торпедо" — Дворец бракосочетания;
- Э-4 — ЖК "Торпедо" — улица Плотникова;
- Э-9 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон Кузнечиха-2;
- Э-11 — метро "Пролетарская" — улица Плотникова;
- Э-12 — метро "Пролетарская" — ЖК "Торпедо";
- Э-13 — площадь Минина и Пожарского — автовокзал "Щербинки";
- Э-14 — ЖК "Торпедо" — улица Плотникова;
- Э-17 — площадь Минина и Пожарского — микрорайон "Цветы";
- Э-22 — улица Минеева — 7 проходная ГАЗ;
- Э-31 — площадь Минина и Пожарского — автовокзал "Щербинки";
- Э-23 — посёлок Дачный — площадь Комсомольская — посёлок Дачный;
Напомним, первые электробусы прибыли в Нижний Новгород в сентябре. Сейчас тестирование проходят 5 единиц нового транспорта.
В ноябре в Нижнем Новгороде презентовали российско-белорусский электробус "МиНиН". Всего в регион должны поступить 62 таких электробуса.
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