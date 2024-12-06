Более 930 тысяч обращений уже поступило на прямую линию к Владмиру Путину Политика

Фото: kremlin.ru

Более 930 тысяч обращений и вопросов от жителей России уже поступило к Владимиру Путину.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в 2024 году снова будет объединена с прямой линией. В рамках мероприятия, которое пройдет 19 декабря, глава государства подведёт итоги уходящего года, а также ответит на вопросы россиян.

Вопросы президенту принимаются по телефону 8-800-200-40-40, в СМС на номер 0-40-40, через сайт прямой линии "Москва - Путину" или через социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Приём вопросов будет вестись до окончания пресс-конференции.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, к процессу обработки запросов россиян во время прямого эфира впервые будет подключен искусственный интеллект, который проанализирует поступающую информацию, в том числе, по отдельным нюансам.

Напомним, что в 2023 году программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства успел ответить на 67 вопросов. Всего от граждан тогда поступило более 2 000 000 вопросов.