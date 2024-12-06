Застройкой площадки ИНТЦ "Квантовая долина" займутся две нижегородские компании Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

На площадке инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Квантовая долина" на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде планируется возвести производственно-лабораторные корпуса.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующие соглашения заключили управляющая компания ИНТЦ и инвесторы - ООО "Поликетон" и АО "НаноХимИнвест".

"Обе компании являются резидентами ИНТЦ "Квантовая долина". В новых корпусах они планируют проводить исследования в области инновационных производств, компонентов и материалов. Уверен, что реализация столь крупного инновационного проекта даст сильный толчок для развития микроэлектроники и робототехники. В частности, на площадке ИНТЦ компании планируют создавать новые особо чистые компоненты, которые применяются в квантовых системах, фотонике и других областях. Такое партнерство государства и бизнеса играет важную роль с точки зрения укрепления технологического суверенитета Российской Федерации", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

На сегодняшний день инвестор ведет расчистку площадки и другие подготовительные работы.

"Квантовая долина" - это единственный инновационный научно-технологический центр в Приволжском федеральном округе. В течение 10 лет резиденты ИНТЦ могут не платить налог на прибыль, имущество и НДС. Данная мера действует при объеме годовой выручки менее 1 млрд рублей и чистой совокупной прибыли не более 300 млн рублей. Страховые взносы для резидентов ИНТЦ составляют 15% от величины, превышающей МРОТ.

Корпуса ИНТЦ в Нижнем Новгороде разместятся на улицах Малая Ямская, Академика Сахарова, Владимира Высоцкого и Сергея Акимова, а также на территории Дзержинска, рядом с особой экономической зоной "Кулибин"

Учредителем управляющей компании и фонда ИНТЦ "Квантовая долина" выступает ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Ранее сообщалось, что инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области.