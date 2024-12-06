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Бизнес

Инвесторы высоко оценили работу Корпорации развития Нижегородской области

16 декабря 2024 15:53  [116] Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Инвесторы по итогам 2024 года высоко оценили деятельность Корпорации развития Нижегородской области.

По итогам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 4,9 балла из 5 возможных.Такой же результат был в 2023 году.

Работа Корпорации оценивалась по восьми критериям: информирование о существующих мерах поддержки, помощь во взаимодействии с региональными и местными органами власти, содействие в подборе площадки для реализации инвестпроекта, взаимодействие с инвесторами в режиме "одного окна", помощь во взаимодействии с финансовыми организациями, уровень квалификации сотрудников Корпорации, содействие в получении доступа к инфраструктуре и помощь во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, по результатам опроса резидентов особой экономической зоны "Кулибин" в Дзержинске оценка составила 4,9 балла из 5. По итогам анкетирования в первом полугодии коэффициент удовлетворенности составлял 4,7 балла.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла четыре награды премии "Лидеры инвестиционного развития-2024"

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Теги:
инвесторы Корпорация развития Опрос
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