Нижегородская область заняла третье место в РФ по эффективности молодежной политики Общество

Фото: Алексей Чугунов

Нижегородская область заняла третье место в России по эффективности молодежной политики. Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом стало известно на итоговой конференции по реализации молодежной политики 16 декабря.

Всего на мероприятии собрались более 400 специалистов, которые работают с молодежью: это ректоры вузов, главы муниципалитетов, педагоги техникумов и колледжей.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев напомнил собравшимся, что работа с молодежью - это самое важное направление.

"Уровень работы с молодежью в Нижегородской области впечатляет, наш регион многие ставят в пример", - отметил Андрей Гнеушев.

Нижегородская область заняла третье место в группе Х ("численность молодежи от 500 тысяч человек").

"Первое место заняла Республика Татарстан, а второе место у Ростовской области. В следующем году планируем занять как минимум второе место. В 2025 году мы продолжим развивать международный клуб дружбы Нижегородской области и продолжим открывать в регионе новые молодежные центры", - рассказала министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Ранее сообщалось, что Молодежный центр откроется в Сарове в 2025 году.