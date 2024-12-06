Доброволец СВО: "Хочу детям показать на своем примере, как защищать Родину" Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Очередная группа добровольцев - жителей Нижегородской области и других регионов страны - отправилась в зону СВО. Все они, независимо от возраста и наличия боевого опыта, полны решимости приблизить нашу победу.

"Кое-какой опыт есть – я мастер спорта по боевому самбо. Могу и ребят подучить, и сам хочу чему-то научиться. Надоело просто наблюдать, хочется быть полезным на передовой. Ни шагу назад!", - говорит 36-летний водитель-экспедитор из Пензы.

Москвич, директор компании, уже имеет боевой опыт в горячих точках.

"У меня есть знания, и я готов ими делиться с молодыми сослуживцами. Ну а победа будет за теми, кто прав, а права Россия!", - уверен доброволец.

Напомним, государство оказывает защитникам Родины достойную материальную поддержку и помогает их семьям. C 5 ноября по 31 декабря 2024 года увеличена суммарная единовременная выплата при условии заключения контракта с Минобороны РФ в военкоматах Нижнего Новгорода. Единовременная материальная поддержка составит 3 млн рублей. Таким образом, годовое денежное вознаграждение может составить около 5,5 млн рублей. Такое решение приняли в том числе после открытия Фонда народного единства, который формируется за счет добровольных пожертвований организаций и предприятий региона. Также тем, кто заключает контракт и отправляется в зону проведения СВО, выдают сертификаты на предоставление 10 соток земли в Нижегородской области. Сертификатом можно воспользоваться через два года с момента заключения контракта.

Отец троих детей из Арзамаса признался. что не может больше оставаться безучастным, поэтому решил пополнить ряды добровольцев СВО.

"Хочу детям показать на своем примере, как защищать Родину. Я сам в приятном шоке, сколько людей хотят заключить контракт. Горжусь тем, что мы не оставляем наших ребят. Не отдадим нашу землю!", - говорит он.

Напомним, что в Нижегородской области работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Также предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию для тех, кто планирует заключить контракт с Минобороны можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте: служунн.рф. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.