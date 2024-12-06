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Экономика

Около 850 МСП стали поставщиками "Фермерских островков" за три года

17 декабря 2024 10:58  [109] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

За три года реализации проекта "Фермерский островок" было организовано 85 торговых объектов, включая формат "магазин в магазине" в крупных федеральных и региональных сетях, а также отдельно стоящие и передвижные.

Как сообщает пресс-служба Корпорации МСП, с начала открытия первого торгового объекта в 2021 году" поставщиками "Фермерских островков" стали более 850 малых и средних сельхозтоваропроизводителей и производителей пищевой продукции из 34 регионов РФ.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич подчеркнул, что реализация продукции в "Фермерских островках" уже помогла 31 компании нарастить объемы производства и напрямую начать работу с крупными торговыми сетями.

При этом в каждом регионе есть свой ассортимент продукции "Фермерских островков".

В Нижегородской области востребованы ярмарки "Покупайте нижегородское". На них региональные предприниматели и самозанятые представляют свою продукцию на льготных условиях. Местным производителям бесплатно предоставляется торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде первый "Фермерский островок" в формате shop-in-shop открылся в "Пятёрочке". 

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Теги:
Корпорация МСП Корпорация развития МСП
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