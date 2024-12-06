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Общество

Законопроект о реализации системы пробации представили в нижегородском Заксобрании

17 декабря 2024 11:34  [52] Общество

На заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту депутаты обсудили законопроект, касающийся реализации системы пробации в регионе.

Проект закона Нижегородской области "Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Нижегородской области в сфере пробации" рассматривается в связи с реализацией Федерального закона "О пробации в Российской Федерации" на территории Нижегородской области. Отдельные положения Федерального закона вступили в силу 1 января 2024 года, они направлены на социализацию граждан, освободившихся из мест лишения свободы, а также профилактику совершения ими повторных преступлений.

В рамках законопроекта предлагается наделить Правительство Нижегородской области полномочиями помогать бывшим заключенным с поиском работы и поддерживать работодателей, которые нанимают бывших заключенных.

"Ежегодно в Нижегородской области более 4 500 осужденных покидают места лишения свободы. При этом, многие из них сталкиваются с трудностями в восстановлении социальных связей и интеграции в обществе. Данный закон является необходимым шагом к улучшению социальной адаптации осужденных и лиц, освобожденных из мест лишения свободы или осужденных к принудительным работам", - отметил председатель комитета по вопросам госвласти и МСУ Владимир Паков.

Напомним, что ранее этот вопрос рассматривался на заседании Ассоциации законодателей ПФО в Саранске, которое провел ее координатор, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"В рамках реализации Федерального закона "О пробации в Российской Федерации" некоторые субъекты ПФО столкнулись с рядом сложностей. Например, с недостаточным регулированием контроля за деятельностью центров пробации и вопросов подготовки кадров. На Ассоциации в Саранске мы предложили законодательно разрешить создание центров пробации не только некоммерческими организациями, но и государственными бюджетными учреждениями, а также предоставлять субсидирование и поддержку НКО, занимающимся созданием центров пробации. Нам необходимо объединить усилия для создания эффективной системы, способствующей реабилитации людей и снижению уровня рецидивов", - отметил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Краснов вручил паспорта активистам "Движения Первых".

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Теги:
Законодательное собрание Законопроекты МСУ
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