Мост через реку Зимару у озера Светлояр отремонтируют за 74 млн рублей Общество

Фото: Упрдор Москва – Нижний Новгород

ФКУ "Упрдор Москва-Нижний Новгород" объявило аукцион по выбору подрядчика для капремонта моста через реку Зимару на федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" в Воскресенском районе. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Мост расположен на км 123+746 трассы.

Подрядчику предстоит заменить конструкции мостового полотна, пролетные строения, дорожную одежду на подходах к переправе, а также установить локальные очистные сооружения и новые барьерные ограждения.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 74,2 млн рублей. Средства будут выделены из федерального бюджета.

Итоги аукциона подведут 20 декабря. Ремонт моста должен завершиться до 15 сентября 2026 года.

Напомним, большегрузам запретили движение по мосту через реку Зимара на автодороге Р-177 в Нижегородской области.