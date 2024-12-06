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Общество

Нижегородская область направила детям ДНР около 10,5 тысяч новогодних подарков

17 декабря 2024 15:28  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Почти 10, 5 тысяч новогодних подарков для детей отправила Нижегородская область в преддверии Нового года в ДНР. Как сообщает пресс-служба правительства региона, приобретение и отправку новогодних наборов для семей с детьми, ребят с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без попечения родителей по поручению губернатора Глеба Никитина организовал Дом народного единства.

По словам Глеба Никитина, подарки подготовили для ребят из Харцызска, Иловайска и Мангуша.

"Волонтеры Дома народного единства уже порадовали воспитанников Харцызского детского социального центра, передали подарки в Мангуш детям с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто остался без попечения родителей. В подарке вместе со сладостями – развивающая настольная игра, посвященная нижегородским достопримечательностям, и интерактивные блокноты. Сладкие подарки получают и юные нижегородцы - дети наших защитников Отечества, воспитанники государственных социальных центров и детских домов", - сообщил губернатор.

Отмечается, что вместе с традиционным сладким подарком каждый ребенок получит развивающую настольную игру, посвященную достопримечательностям Нижегородской области, интерактивные блокноты с раскрасками и головоломками.

Разгружать крупную партию сладостей и настольных игр помогали волонтеры Дома народного единства. По словам руководителя нижегородского Дома народного единства Романа Кошелева, всего в ДНР прибыли две фуры с подарками. 

Первые 25 подарков волонтеры вручили воспитанникам Харцызского детского социального центра в ДНР. Жители подшефной территории приняли праздничные посылки для детей с благодарностью.

Ранее сообщалось, что новогодние подарки начали развозить по детским садам и школам Нижнего Новгорода.

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Теги:
ДНР Дом народного единства Новый год
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