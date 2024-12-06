Новогодние подарки начали развозить по детским садам и школам Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В детские сады и школы начали поставлять новогодние подарки, которые закупил нижегородский департамент образования.

Как сообщил в своих соцсетях мэр Юрий Шалабаев, сладкие сундучки будут вручены дошкольникам и ученикам начальной школы Нижнего Новгорода.

В администрации города пояснили, что всего в этом году в городе вручат почти 150 тысяч новогодних подарков от департамента образования и департамента по социальной политике: для детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения города и детей из социально незащищенных семей.

За счет бюджета города Нижнего Новгорода подарки в этом году получат:

1. учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 по 4 классы включительно (начальная школа);

2. дети, посещающие муниципальные детские дошкольные образовательные учреждения (детские сады и ясли);

3. учащиеся 5 класса и старше в возрасте до 14 лет муниципальных общеобразовательных учреждений (школ) из малообеспеченных семей;

4. не посещающие муниципальные учреждения (детские сады и школы) дети из семей мобилизованных, добровольцев и участников СВО – от 1 года до 7 лет включительно;

5. дети из малообеспеченных многодетных семей – учащиеся с 5 класса до 14 лет включительно;

6. дети одиноких матерей из малообеспеченных семей – учащиеся с 5 класса до 14 лет включительно;

7. дети из семей, где оба или единственный родитель инвалиды – учащиеся с 5 класса до 14 лет включительно;

8. дети из семей, где оба или единственный родитель пенсионеры – учащиеся с 5 класса до 14 лет включительно;

9. дети из семей, где оба или единственный родитель безработные – учащиеся с 5 класса до 14 лет включительно;

10. дети из семей мобилизованных, добровольцев и участников СВО – начиная с 5 класса до 17 лет включительно;

11. дети – инвалиды в возрасте от 1 года до 17 лет включительно.

Ранее сообщалось, что "Почта Деда Мороза" начнёт работать в Нижнем Новгороде с 23 декабря.