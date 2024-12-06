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Общество

Схема движения изменилась на перекрёстке Гагарина-Тропинина в Нижнем Новгороде

18 декабря 2024 07:47  [156] Общество

Фото: ЦОДД

В Приокском районе Нижнего Новгорода по просьбам автомобилистов изменили схему дорожного движения на перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Тропинина. Об этом сообщили в "Центре организации дорожного движения".

Согласно информации, на выезде с улицы Тропинина на проспект Гагарина в районе ФОКа "Приокский" теперь можно поворачивать направо вне светофора - по примыкающей дорожной петле.

"Это стало возможным после расширения проспекта Гагарина до трёх полос на участке от улицы Тропинина до деревни Ольгино и скругления поворотов дорожной петли для более плавного выезда транспорта на проспект", - прокомментировали специалисты ЦОДД.

Отмечается, что ранее по этой петле проезжали автомобили, которые двигались с проспекта Гагарина для разворота или проезда в сторону улицы 40 лет Победы.

При проезде данного участка автомобилистам следует быть предельно внимательными и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

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Теги:
движение Транспорт
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